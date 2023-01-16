الحاصلة على محو الأمية بسن الـ87: الامتحانات ليس بها غش

أكدت زبيدة، التي حصلت على شهادة محو الأمية في سن الـ87، أنها تمنت أن تتعلم القراءة والكتابة منذ طفولتها ولم تستطيع، مشيرة إلى أن اللجنة التي كانت تمتحن بها لم يكن بها أي غش، وذلك خلال امتحان شهادة محو الأمية.

وقالت زبيدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الاثنين، إنها كانت تحلم بالجلوس في المدرسة ولكنها ساعدت في تعليم إخوتها، متابعة: "كتير أوي عليا أني أدخل الثانوية العامة".

وأوضحت زبيدة، أن التعليم يفيد البنت كثيرًا، ويجعلها تعتمد على نفسها، متابعة: "جوزت 2 من أحفادي، وأتمنى أن أزوج باقي أحفادي وعددهم 9 أحفاد".