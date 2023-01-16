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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحاصلة على محو الأمية بسن الـ87: الامتحانات ليس بها غش

أرشيفية
أرشيفية

أكدت زبيدة، التي حصلت على شهادة محو الأمية في سن الـ87، أنها تمنت أن تتعلم القراءة والكتابة منذ طفولتها ولم تستطيع، مشيرة إلى أن اللجنة التي كانت تمتحن بها لم يكن بها أي غش، وذلك خلال امتحان شهادة محو الأمية.

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انفوجراف.. زبيدة صاحبة الـ 87 عام تحلم بالحصول على شهادة محو الأمية

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وقالت زبيدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الاثنين، إنها كانت تحلم بالجلوس في المدرسة ولكنها ساعدت في تعليم إخوتها، متابعة: "كتير أوي عليا أني أدخل الثانوية العامة".

وأوضحت زبيدة، أن التعليم يفيد البنت كثيرًا، ويجعلها تعتمد على نفسها، متابعة: "جوزت 2 من أحفادي، وأتمنى أن أزوج باقي أحفادي وعددهم 9 أحفاد".

خيري رمضان حديث القاهرة محو الأمية مشروع محو الامية شهادة محو الأمية تعلم القراءة والكتابة

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