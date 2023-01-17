المدرب المساعد يعلن رحيله عن الزمالك بعد الخروج من كأس مصر.. تفاصيل

قرر أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد فى جهاز الفني لنادي الزمالك الرحيل نهائياً ، حيث ودع اللاعبين والجهاز الفني بعد إنتهاء المباراة .

وكان متفق مع إدارة النادي والجهاز الفني انه سيرحل بعد مباراة بيراميدز أياً كانت النتيجة .

ويقترب حسين ياسر المحمدي مدرب الزمالك لمواليد 2003 بدلاً منه .

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز اليوم في كأس مصر للموسم الماضي.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق بيراميدز لنهائي كأس مصر بالفوز على نظيره الزمالك 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة، بعد انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.