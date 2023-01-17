حسين ياسر المحمدي يقترب من الانضمام للجهاز الفني بنادي الزمالك

أكد مصدر مطلع بنادي الزمالك عن اقتراب حسين ياسر المحمدي المدير الفني لفريق 2003 بالنادي من الانضمام للجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا خلفا لأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الذي رحل اليوم عن منصبه.

ورحل أحمد عبد المقصود عن منصبه عقب مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في نصف نهائي كأس مصر.



وانضم عبد المقصود للجهاز الفني لفريق البنك الأهلي في منصب المدرب العام مع أمير عبد العزيز المدير الفني الجديد .

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق بيراميدز لنهائي كأس مصر بالفوز على نظيره الزمالك 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة، بعد انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز اليوم في كأس مصر للموسم الماضي.

ورفض أيضا البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة عقب مباراة بيراميدز اليوم في كأس مصر للموسم الماضي.

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مطالبة معاونيه بمتابعة عبد الله محمد لاعب الوسط المهاجم بفريق الشباب مواليد 2003 تمهيدا لتصعيده للتدريب مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وكان عبدالله محمد أحد الشباب المرشحين للتصعيد إلى صفوف الفريق الأول ولكنه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أبعدته لفترة طويلة، قبل أن يظهر اللاعب مع فريق الزمالك في مباراة أسوان ببطولة 2003 ووضع بصمته بتسجيل هدف، ليقود الأبيض للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي نفس الوقت يتواجد علي ياسر مهاجم فريق 2003 تحت أنظار الجهاز الفني للزمالك تمهيداً لتصعيده لصفوف الفريق الأول.

ويعتمد فيريرا على شباب الزمالك بين الحين والآخر في بعض المباريات، وقام بتصعيد عدد من اللاعبين الصغار إلى صفوف الفريق الأول منذ توليه تدريب الزمالك في الموسم الماضي.