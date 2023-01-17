أستاذ الطب النفسي يقدم روشتة هامة للآباء في التعامل مع الأبناء.. فيديو

أكدد الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن بعض الأباء والأمهات خلال تلك الفترة، لا يمتلكون مبادئ التربية للأبناء، مشيرا إلى أن الأجداد هم من يعلمون أبناء أبنائهم.

وقال هاشم بحري، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن "بعض الاباء لما بيتخانق مع ولاده حتى لو كان الأب على حق يعطي الأبن التقرب من أصدقائه حتى لو كانوا أصدقاء سوء.

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه على الأب والأم استعمال مهارات التواصل الجيد في سماع الأبناء والتعبير عن رأيهم بحرية دون خوف.

دون ترك الحبل على الغارب

وأشار هاشم بحري إلى أن خير الأمور الوسط في التعامل مع الأبناء مع العمل على المتابعة واعطاء االحرية لهم لكن بنظام المراقبة دون ترك الحبل على الغارب.