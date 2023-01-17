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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أفخم حفل زفاف لـ كلب في الهند |فيديو

أفخم حفل زفاف لـ
أفخم حفل زفاف لـ كلب في الهند

في الوقت الذي يواجه فيه الشباب صعوبة في القدرة على الزواج، بدأ العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة في الهند تريندًا غريبًا لتزويج كلابهم، وإقامة حفلات الزفاف الفاخرة لهم.

في إحدى هذه المشاهد الأخيرة، تم إقامة حفل زفاف لـ كلب جيلي يبلغ من العمر 7 أشهر على كلبة في أليجاره بولاية أوتار براديش في الهند مع طقوس حفل زفاف هندي تقليدي. 

من هم الكلاب المحظوظة؟

وفقًا لوكالة الأنباء ANI، فإن تومي هو الكلب الأليف لدينيش تشودري رئيس قرية سوخرافالي السابق، بينما تنتمي الكلبة جيلي إلى الدكتور رامبراكاش سينج، من سكان تيكري رايبور في أترولي.

وأضاف التقرير أن حفل زفاف تومي وجيلي تم تحديده ليوم 14 يناير، حيث سيتم تنظيم موكب كبير لحفل الزفاف الفريد من خلال قرع "الطبول" وأكاليل الزهور للعروس والعريس.
 

بعد البراء، تم تبادل أكاليل الزهور وتزوج الكلبان وسط جميع الطقوس، كما شاركت وكالة الأنباء الهندية ANI مقطع فيديو "للزفة" وحفل الزفاف.

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