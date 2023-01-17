الحق العرض.. خصم 3000 جنيه على iPhone 12

قام موقع أمازون الهند بخصم على هاتف آيفون iPhone 12 رخيصة الثمن، بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت ويباعون مقابل 56 ألف روبية هندية ، والسعر الرسمي على موقع Apple.com لهذا الطراز هو 65000 روبية هندية.

ويبلغ هذا الخصم 9000 روبية هندية أي ما يعادل 3000 جنيه مصري، وهو يحتوي على مجموعة من المواصفات و لا يزال يحتوي على مجموعة معالجات سريعة ومن المحتمل أن يحصل على دعم برامج أطول من أي من هواتف أندرويد.

مواصفات هاتف iPhone 12

جاء جوال iPhone 12 بمعالج من نوع A14 ، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 و 256 جيجابايت.

يأتى هاتف iPhone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن خفيف وسمك قليل، وتتسم الشاشة بالقوة من نوعceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

يقدم هاتف iPhone 12 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف iPhone 12 بنظام تشغيل iOS 16 الجديد، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC ، ويتيح خدمة Apple Pay .