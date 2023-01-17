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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هات الفلوس اللي أخدتها وامشي| عبدالحليم علي يفتح النار على لاعبي الزمالك

صدى البلد

علق عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، علي أداء الزمالك والخروج من كأس مصر علي يد بيراميدز.

وقال عبدالحليم علي ، في تصريحات تليفزيونية ، “انا مش هدعمك وانت بتحرق دم الجماهير انا ادعم رجل يقدر تيشرت الزمالك لكن مش هدعم وانت بتاخد كل حاجه ومبتتعبش”

وشدد عبدالحليم علي أن ،"المشكله مش في المدرب في بعض الاخطاء، لكن اللعيبه مش مركزين انت مش مركز ياسيدي هات الفلوس اللي اخدتها وامشي انت مش مستوعب بتلعب فين".

وتابع هجومه علي اللاعبين ، قائلا: “لعبنا بلعيبه اقل منكم فنيا واخدنا الدوري في دعم جماهيري مش شوفناه في حياتنا”.

واختتم نجم الزمالك السابق ،تصريحاته، “ياجماعه عيب الموضوع في ايدك لو مش قادر تتحمل المسئوليه هات فلوسنا وفي لعيبه تتمنى تمشي جانب سور الزمالك بس”.

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هات الفلوس اللي أخدتها وامشي| عبدالحليم علي يفتح النار على لاعبي الزمالك

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