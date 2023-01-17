مصرع شاب أطلق عليه ابن عمه النار بنجع حمادى

لقى شاب مصرعه بطلقات نارية فى قرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا ، على يد ابن عمه نتيجة خلافات بينهما.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى يفيد مقتل شاب بطلقات نارية بقرية أبوحزام.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع على سعد عمر 35 عاما، مقيم أبو حزام، تلقى عدة طلقات نارية، من ابن عمه، بسبب خلافات بينهما، وتمكن من الهروب.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها، لضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.