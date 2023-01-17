الأمن العام يضبط عصابة سرقة إطارات السيارات بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب وقائع سرقات إطارات السيارات المتوقفة أسفل المساكن بأسلوب الفك ، وبإرشادهم تم ضبط (16 إطار سيارة) ، كما أضافوا بقيام إثنين من المتهمين بإرتكاب وقائع السرقات ، وقيام الآخران بالتصرف فى المسروقات بالبيع.

كما تبين أن الإطارات المضبوطة خاصة بأربعة وقائع سرقة مُحرر بشأنها بلاغات بنطاق مديريتى أمن (القليوبية - الجيزة) ..كما أرشد أحدهم عن السيارة المستخدمة فـى إرتكاب الوقائع المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.