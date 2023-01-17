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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرو الإدارات التعليمية بأسوان يتابعون إمتحانات النقل

مديرى الإدارات التعليمية
مديرى الإدارات التعليمية بأسوان يتابعوا سير الإمتحانات

واصل مديرى إدارات أسوان التعليمية مرورهم الميدانى لمتابعة إنتظام إمتحانات النقل للفصل الدراسى الأول 2022/2023 .

وقام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة سير وانتظام الامتحانات بمدرسة دراو الثانوية التجارية بنات في الفترة المسائية ، ومدرسة دراو الثانوية بنات في الفترة الثانية .

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امتحانات النقل

مديرى الإدارات التعليمية بأسوان يتابعوا سير الإمتحانات

وتفقد سيد برجاس مدير ادارة نصر النوبة اللجان الإمتحانية مدرسة بلانة الثانوية المشتركة ، واطمأن مدير الإدارة على دخول جميع الطلاب للمنصة وتمني لهم التوفيق والنجاح.

وفى إدارة أسوان التعليمية تابعت غنية محمد على مدير الإدارة امتحانات الفصل الدراسي الاول للمرحلة الثانوية بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية ، بينما قام أحمد سلامة مدير إدارة كوم امبو التعليمية يرافقه رئيس قسم التعليم الثانوى بمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدارس ( الشهيد أحمد محمد مرعى الثانوية - سلوا قبلي الثانوية).

وتابع حسن الرحلاوى مدير إدارة ادفو التعليمية لجان مدرسة ادفو الثانوية بنين ، وقد أكد مديرى الإدارات على توفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب لأبنائنا الطلاب وتمكن طلاب الثانوى العام المنتظمين من الدخول على المنصة الامتحانية ، وأداء امتحاناتهم بدون أى مشكلات مع وضوح الورقة الامتحانية لابنائنا الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم ورقياً ، كما تابعوا انتظام عمل الكنترولات المختلفة و اكتمال سجلاتها.

وفى نهاية الزيارة قدم مديرو الإدارات الشكر لمديري المدارس المختلفة والعاملين بهم ، وأيضاً للقائمين على المنظومة الحديثة للثانوي العام ( دعم فني التابلت) لما يبذلوه من جهد ، متمنين لهم جميعاً دوام التوفيق والتميز والإبداع.

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مديرى الإدارات التعليمية بأسوان يتابعوا سير الإمتحانات

وقام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمتابعة عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بإمتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها بعد الغد الأربعاء الموافق ١٨ يناير بمقر المطبعة السرية  في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأشار عبد الكريم لطفى بأنه تم التأكد من إتخاذ التدابير اللازمة لسرية وتأمين الإمتحانات بحضورغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية وخالد يس مدير إدارة الأمن ومدير المطبعة السرية .

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم التأكد من سلامة الإجراءات حيث تم طباعة ٣٣٦,٠٠٠ (ثلاثمائة وست وثلاثون ألف)ورقة امتحانية لعشر مواد دراسية، وتم الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن المرافقة لعربات نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية المختلفة .

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