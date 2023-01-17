نيللى كريم وغادة عادل..نجوم اكتشفتهم فاتن حمامة..وهذه نصيحتها لـ كريم عبد العزيز

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية والتى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

مسلسل وجه القمر لـ فاتن حمامة

كانت الفنانة فاتن حمامة إحدى النجمات اللاتى حرصن على تقديم عدد من الوجوه الجديدة من خلال أعمال واصبحوا حاليا نجوم شباك سواء فى السينما او التليفزيون ولعل من أبرز هؤلاء النجوم الفنانة نيللى كريم التى ظهرت معه فى مسلسل “وجه القمر” مع الفنان الراحل احمد رمزى.

وقدمت نيللى كريم فى هذا العمل دور ابنة فاتن حمامة وذاع صيتها زووقتها وقدرتها على تقديم اعمال مختلفة وأدوار تراجيدية ومنذ هذا العمل انطلقت مسيرة نيللى كريم الفنية حتى أصبحت ضمن نجوم الشباك او من مصاف النجوم واصبح لها عمل درامى كل عام.

كما ظهر فى نفس هذا العمل لأول مرة الفنان غادة عادل والفنان احمد الفيشاوى وقدما ادوارا مختلفة فى المسلسل وكان بمثابة بوابة لانطلاقهما فى السينما والدراما.

أفواه وارانب وضمير أبلة حكمة

كما قدمت فاتن حمامة عدد من النجوم الشباب فى أعمالها السينمائية منها فيلم “أفواه وارانب” حيث ظهر معها الفنان أحمد سلامة والذى انطلق بقوة بعد هذا العمل وشارك فى عدد من الأدوار المختلفة فى السينما.

وأبرز نجم عدد من النجوم بمجرد مشاركتهم الفنانة فاتن حمامة فى مسلسل “ضمير ابلة حكمة” ولعل من أبزر هؤلاء النجوم صابرين ونشوى مصطفى وإبراهيم يسرى.

فيلم امبراطورية ميم

كما اكتشفت فاتن حمامة كل من هشام سليم ومحسن محي الدين من خلال فيلم “امبراطورية ميم” والذى لقى نجاحا كبيرا عند عرضه وكان بمثابة بوابة جديدة لهؤلاء النجوم ليشاركون فى أعمال مختلفة ومتنوعة.

ولم يتوقف إيمان فاتن حمامة بموهبة هؤلاء النجوم بل كانت تعطى بعض النصائح لهم حتى الذين لم يتعاونون معها مثل كريم عبد العزيز والذى كشف عن نصيحتها قائلا : "في بداياتي قابلت الراحلة فاتن حمامة وقالتلي نصيحة “خليك في البيت ولو عندك ١٠ أفراح روح فرح واحد” فأخذت النصيحة ولم أظهر نهائيا".

وعن قلة ظهوره الإعلامي قال: "بالفعل أنا مختفي،، ولكن أفضل ألا أتواجد علي الساحة إلا إذا كان لدى عمل جيد.