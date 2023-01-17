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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

لتعويض العجز المائي..

سويلم: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بقيمة 21 مليار متر مكعب

وزير الري
وزير الري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن "لدينا 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من نهر النيل، والدولة تبذل كل شىء للحفاظ على مياه النيل، من خلال جهود جميع الوزارات المعنية بالموضوع، ووزارة الرى إحدى هذه المؤسسات، والموضوع فى منتهى التعقيد، وهناك مشروعات أعالى النيل والسدود ونتعامل معها بمنتهى الحكمة، ويهمنا فى النهاية ألا يتأثر المواطن والفلاح والمزارع، خصوصا بداية من المياه فى سد النهضة، وتصريف المياه حتى تصل السد العالي كى نؤمن المياه للشعب المصرى".

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على طلبات الإحاطة.

وقال: "الكلام الذى يقال عن التأثيرات التى تحدث من سد النهضة، وهو كلام عن حق، شوفتوا السنة الماضية مساحة الأرز المزروعة لم تكن قليلة".

وأكد الوزير أن الموسم السابق لم يتم تحرير أى مخالفة لأى فلاح من مزارعي الأرز، وذلك ردا على النواب الذين يتحدثون عن مخالفات الأرز، متابعا: "قد تكون مخالفات منذ سنوات سابقة، لو فيه عند النواب أى حالات ابعتوها ونشوف هل هناك خطأ أم لا؟".

واستطرد سويلم: "الـ55.5 مليار متر مكعب حصتنا فى المياه يتم توصيلها من الجنوب للشمال على الترع والقنوات على مستوى الجمهورية وتصل لأكثر من 33 ألف كم متر طولا، ونستخدم 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، ونستخدم مياه الأمطار قدر الإمكان، والمياه الجوفية أساسا تأتي من الأمطار، وللحقيقة كميات الأمطار عندنا قليلة جدا لا تسمح أن أفكر فى الاعتماد حاليا ولا مستقبلا على مياه متجددة قد يكون ذلك فى دول أخرى، فالمياه الجوفية فى مصر مياه غير متجددة، كل متر مكعب يتم سحبه من المياه الجوفية لا يتم تجديده مرة أخرى، لما تخلص مياه الأمطار مش هنلاقيها تانى".

ولفت وزير الرى إلى أنه يتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بقيمة 21 مليار متر مكعب، لتعويض العجز المائي، متابعا: "لو مش عندى العجز دا كنت أزرع قمح وخلافه من المحاصيل"، واستكمل: "هناك أماكن كثيرة فى مصر ومشروعات قومية ومطلوب توفير مياه لهذه المشروعات القومية التي تحتاج لتوفير 8 مليارات متر مكعب إضافي، وبالتالي وزارة الري تقوم بمشروعات قومية لتوفير كل هذه المياه للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، حيث إن حصة مصر فى مياه النيل لا تزيد ونتمني أن تزيد".

وأوضح أن بعض المشروعات التي تنفذها الوزارة تساهم فى توفير الـ8 مليارات متر مكعب للمشروعات القومية، من خلال محطات معالجة مياه الصرف وغيرها، 14.1 مليار فى اليوم، قائلا: "وفيما يخص المشروعات القومية الكبرى، بلغت قدرات محطات المعالجة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى نحو 14.1 مليون متر مكعب يوميا موزعة على محطات معالجة الصرف الزراعي والصحي بمنطقة الحمام والعلمين (جنوب السبعة)، محطة بحر البقر، محطة المحسمة".

الري وزير الري نهر النيل سد النهضة أزمة المياه

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