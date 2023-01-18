بذور الأفوكادو تعزز صحة القلب وحرق الدهون وتقلل السكر.. تعرف على فوائدها

بذور الأفوكادو لها العديد من الفوائد الصحية لجميع الإنسان، حيث تحتوي بذور الأفوكادو على أكثر من 70 % من مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة بأكملها، والتي تُعزز بدورها نظام المناعة وتحميك من العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية خاصةً في موسم البرد والإنفلونزا.

كما تحتوي على المواد الكيميائية التي تعمل كمضادات طبيعية لمحاربة الفطريات والفيروسات التي قد يتعرض لها الجسم.لذا فإن بذور الأفوكادو تعزز صحة القلب وحرق الدهون وتقلل السكر وضغط الدم.

وتتركز الدهون غير المشبعة، بشكل أساس في البذرة وهي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول السيء ورفع الجيد في المقابل.، إضافة إلى ذلك، فأن بذور الأفوكادو تحتوي على مستويات عالية من الألياف الذائبة والتي تُعد مهمة لتعزيز صحة القلب ككل.

وتعد بذور الأفوكادو مهدئة لقرحة المعدة، إذ أنها غنية بمضادات الأكسدة والتي تعرف باسم مركبات الفينول (Phenol).

مكافحة مرض السرطان

وقال الدكتور شعيب فتوح ،دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ان الدراسات توصلت الي انه من أبرز فوائد بذور الأفوكادو أنها تمتلك خصائص مكافحة مرض السرطان، إذ أنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية تُساعد في منع والحد من نمو الورم.

كما أن وجود الدهون الصحية في بذور الأفوكادو تُساعد في التخلص من خلايا سرطان الدم دون إحداث أي ضرر في الخلايا الصحية في الجسم.

وبذور الأفوكادو غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على حرق الدهون، كما أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في تلك البذور تقلل من شهيتك وتمنحك شعورًا بالشبع يستمر لفترة أطول من الوضع المعتاد.

كما تحتوي بذور الأفوكادو على الصوديوم، الكالسيوم والمغنسيوم، وهذه العناصر تقوم بتنظيم الإنزيمات الرئيسة التي تُساعد الجسم في تشكيل الجلوكوز واستخدامه بشكل أفضل وبالتالي المساعدة في علاج مرض السكري.

وتُساعد مكونات الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة في البذور الجسم على فقدان الوزن واستعادة اللياقة البدنية بشكل ملحوظ. ولبذور الأفوكادو دور كبير في محاربة الفطريات والبكتيريا المختلفة في الجسم والتي تُسبب الأمراض ، خاصة حماية الأسنان واللثة من التعرض للبكتيريا والفطريات الضارة.

سلامة القلب

و تحتوي بذور الأفوكادو على مجموعة من الألياف والأحماض الأمينية، التي تُقلل من ضغط الدم المرتفع عن طريق خفض مستويات الكولسترول الكلي ومستويات الدهون الثلاثية وزيادة الكولسترول الجيد.، بالتالي فإنها تُحافظ على صحة وسلامة القلب والشرايين، وتُساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

وتعمل كذلك على مضادات الأكسدة تُساعد على التقليل من الألم وتصلب المفاصل والتورم التي تسببها الالتهابات. كما يمكن استخدام الزيت المستخلص من هذه البذور كمخدر طبيعي لتدليك مكان الوخز المصاحب لالتهابات المفاصل، من أجل التخفيف من الألم والأوجاع المصاحبة له.

بشرة غنية وصحية

وتحمي بذور الأفوكادو كذلك من الشيخوخة وتمنح البشرة النعومة والنضارة وتُخفف من البقع الداكنة والتجاعيد، من خلال المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها.. حيث تعمل مضادات الأكسدة على إنتاج المزيد من الكولاجين، وهذا بالطبع يُحسن من نسيج الجلد.كما يعمل مسحوق بذور الأفوكادو كمرطب ومقشر طبيعي لبشرتك، فهو يساعدك على إزالة خلايا الجلد الميتة والشوائب الأخرى.

وللتمتع ببشرة غنية وصحية عليكي اتباع ما يأتي:

خلط ملعقة كبيرة من مسحوق الأفوكادو مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والعسل.، استخدم هذا المزيج لتدليك جسمك برفق باستخدام حركات دائرية.، انتظر 15 دقيقة قبل أخذ حمام.، استخدم هذا المقشر مرة أو مرتين في الأسبوع.

ومن فوائد بذور الأفوكادو أنها تُعالج مشكلة جفاف الشعر، وتخلصه من الحكة المزعجة التي يُعاني منها الكثير من الأشخاص نتيجة العديد من الأسباب.. حيث تحتوي بذرة الأفوكادو على العديد من البروتينات والأحماض الأمينية التي تُحسّن نشاط فروة الرأس والشعر، بالإضافة إلى أنّها تُغذيها وترطبها بشكل فعال.