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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في مدينة نصر

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهم بترويج مخدر الهيروين، في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 11009 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهر "الهيروين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر "الميثامفيتامين" المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

قسم شرطة مدينة نصر 

وشهد معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه ونفاذًا للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم؛ فانتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على كيسين بلاستيكيين يحوي الأول قطع حجرية ومسحوق بيج اللون يشبهوا جوهر الهيروين المخدر ويحوي الثاني مسحوق كريستالي يشبه جوهر الميثامفيتامين المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازهما في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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