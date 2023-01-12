ننفرد بأقوال عضو الرقابة الإدارية في اتهام رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في واقعة اتهام رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة وآخرين برشوة تقدر بمليون جنيه، مقابل إنهاء إجراءات التصالح على العقار الكائن في ٥٩ شارع عبد العزيز السعود بمنطقة منيل الروضة بنطاق حي مصر القديمة.

رشوة المليون جنيه

وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه، حضر شخص يدعى إيهاب رضا مدير الشؤون الإدارية بشركة شارم دريمز للتنمية العقارية وأبلغنا عن طلب كل من، طارق عبد الغني مهندس استشاري ورئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة ، وأحمد جمال عبد الناصر وأحمد السيد حسن أعضاء لجنة التصالح، مبالغ مالية على سبيل الرشوة قدرها مليون جنيه بوساطة معتز عبدالباقي - صاحب مكتب هندسي، وذلك مقابل إنهاء إجراءات التصالح على العقار الكائن في ٥٩ شارع عبد العزيز السعود بمنطقة منيل الروضة بنطاق حي مصر القديمة والمملوك للشركة محل عمل مقدم البلاغ.

عضو الرقابة الإدارية ورشوة المليون جنيه

وكشف،عضو الرقابة الإدارية، أنه بسؤال المبلغ إيهاب رضا أحمد قرر أنه يعمل مدير الشؤون الإدارية بشركة شارم دريمز للتنمية العقارية ومكلف من قبل الشركة بإنهاء الإجراءات الخاصة للتصالح مع المحافظة للعقار الكائن في ٥٩ شارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة منيل الروضة لتعديل الاستخدام من النشاط السكنى إلى النشاط الإداري وخلال الأيام السابقة حضر، معتز عبد الباقي لمقر الشركة محل عملي وطلب مقابلة المسؤول عن ملف التصالح الخاص بالعقر سابق الإشارة إليه ولعدم تواجدي حينها بالشركة تواصلت معه هاتفيا وطلب منى حضوري المقر مكتبه لمناقشة بعض الإجراءات الخصة بملف التصالح وعليه توجهت إلى مقر مكتب، معتز عبدالباقي الكائن بنطاق حي النزهة بناءً على طلبه وتقابلت معه لمعرفة موقف طلب التصالح واستبقاء كافة المستندات المطلوبة فوجئت بطلبه مني مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح.



رشوة المليون جنيه

وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها تبين صحتها وذلك على النحو الآتي، حيث قدم البلاغ إيهاب رضا أحمد فرج مواليد ۱۹۸۱/۹/۲۷ - القاهرة ويقيم في ١٥ ش محسن عزوز بجوار مسجد الرحمة - المعادي - القاهرة ويعمل مدير الشؤون الإدارية شركة شارم دريمز للتنمية العقارية المتحري عنه الأول / طارق عبد الغني محمد عثمان مواليد ١٩٦٣/١٢/٢٣ مقيم في شارع عبده منصور - الثلاثيني - الصرانية الغربية - الجيزة ويعمل مهندس مدني حر ورئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة ويختص وظيفيا بدراسة والبت في طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة لحي مصر القديمة التابع للمنطقة الجنوبية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية المتحري عنه الثاني/ أحمد السيد حسن السيد عبدالنبي مواليد ١٩٩٦/١٠/١ ومقيم في شارع البقلي - حي الشريف - مركز تسوق - محافظة كفر الشيخ ويعمل مهندس مدني حر وعضو لجنة التصالح بحي مصر القديمة .



نيابة أمن الدولة ورشوة المليون جنيه

وكانت قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة رئيس لجنة التصالحات بحي مصر القديمة إلى محكمة الجنايات، في القضية المشهورة إعلامياً برشوة المليون جنيه.