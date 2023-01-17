فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن الخدمية لدعم المواطنين بـ14 محافظة

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

نظمت أمانة قسم حلوان، قافلة طبية مجانية، بمركز الغسيل الكلوي بعزبة الوالدة حيث تم الكشف وعمل التحاليل اللازمة لما يزيد عن 300 حالة.



كما تواصل أمانة المرأة بقسم التبين، فاعلية إستقبال حالات التخاطب وتعديل السلوك بمقر الحزب.

كما نظمت أمانة العمل الجماهيري بقسم المقطم، ندوة حول أمن المعلومات وحماية الحسابات على الإنترنت.

وفي محافظة الجيزة،

أطلقت أمانة قسم الجيزة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي الوحدة الحزبية بالرقعة بمقر مركز أمير الجيوش الطبي وشملت تخصصات أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأسنان وشملت كذلك تحويل الحالات التي تحتاج للمستشفيات، وتفعيلًا للبرتوكول الموقع مع مركز البرج للإشاعة والتحاليل الطبية تم تقديم كروت خصم 40٪ للحالات التي تحتاج لعمل تحاليل أو إشعات طبية.



كما واصلت أمانة قسم الوراق، تعاقداتها الطبية لخدمة أعضاء الحزب وأهالي الوراق، حيث تم إبرام التعاقد مع معمل الحياة للتحاليل الطبية لتقديم خصم 30٪ لأهالي الوراق، والتعاقد مع مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل الحركي بخصم 50% لأعضاء الحزب وذويهم، وفي الوقت ذاته استكملت أمانة الوحدة الحزبية بطناش مبادرة علاج القدم السكري بالمجان وتعليم الاسعافات بالمجان الأولية والتوعية من أمراض الشتاء وذلك تفعيلًا لمبدأ (الوقاية خير من العلاج).



كما نظمت أمانة قسم العمرانية، ندوة حول تنظيم الأسرة حضرها ما يزيد عن 200 سيدة وتم كذلك طباعة الاستمارات الخاصة بالمتابعة لدى مكتب تنظيم الأسرة بالعمرانية على نفقة أمانة الحزب تيسيرًا على الأهالي.

كما تواصل أمانة قسم إمبابة، مجموعات التقوية المجانية لطلاب وطالبات إمبابة لتمكينهم وتقويتهم وزيادة الثقة لديهم في التعامل مع المناهج وتشجيعاً لهم وحثهم على التفوق ومنع تعثرهم تعليميًا وذلك ضمن خطة الحزب لتقديم خدمات تعليمية للطلاب والطالبات.

وفى محافظة المنوفية،

تواصل أمانة مركز الباجور، إقامة سلسلة منافذ الثابتة لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم البلدي الطازجة والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، فى ميدان الباجور، وذلك ضمن مبادرة "ضد الغلاء" ولمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار بالأسواق.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز ديرمواس، قافلة طبية مجانية، فى قرية اسمو العروس، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، وتمكنت القافلة من الكشف علي 508 حالة، في تخصصات متعددة منها "أطفال، باطنه، أنف وأذن، رمد"، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

وفي محافظة مطروح،

أطلقت أمانة مركز سيوة، المراجعات النهائية المجانية، لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية، وبدأت المراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الإعدادى مع نخبة من أفضل المعلمين فى جميع المواد، وذلك بمكتبة مصر العامة بسيوة، والتى لاقت حضورا كبيرا من الطلاب والطالبات.

وفي محافظة الإسماعيلية،

بعد زيارة وفد من أمانة مركز فايد، استجابة رئيس المركز، تمت حملة نظافة وتجميل شاملة بمنطقة المساكن بمدينة فايد، وسط ترحيب من أهل المنطقة.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة المرأة بمركز زفتي، ورشة عمل لتعليم الخياطة والتفصيل، لسيدات قرية الغريب، لتنفيذ إستراتيجية 2030 لتمكين المرأة ودعم مشاريع التمكين الإقتصادي.

كما تواصل أمانة مركز المحلة، في حملتها لليوم الثاني علي التوالي في زراعة الأشجار المثمرة بقري الوحدات المحلية، حيث كانت بدأت من قرية كفر قريطنة بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية نمرة البصل.



كما شاركت أمانة مركز المحلة الكبرى، بالقوافل التعليمية للشهادة الإعدادية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة غرب المحلة وتحت رعاية مديرية الشباب بالغربية، في الوحدة القروية بقرية المعتمدية.



كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمركز كفر الزيات، ورشة تدريبية في مجال التثقيف السياسي، وجاءت ورشة العمل والتدريب تحت عنوان "بناء فريق العمل"، وشمل التدريب عدة محاور أهمها: مفهوم فرق العمل ومراحل تكوين وبناء فرق العمل والتنظيم الداخلي والانضمام لفريق العمل وجذب الكوادر.

وفي محافظة الفيوم،

قامت أمانة مركز إطسا، بتوزيع عددا كبيرا من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة واللحوم البلدي، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية، والمستحقين من أهالينا بمدينة وبندر إطسا، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر إحتياجا.



كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، دورة تثقيف سياسي لقيادات وكوادر أمانة المحافظة، وتناولت الدورة التثقيفية، شرح وافي حول "دستور مصر - تاريخ الحياة الحزبية بمصر- خريطة الأحزاب السياسية - القوانين ذات الصلة - السلوك والإلتزام الحزبى"، كما تم التأكيد علي دور الحزب في رصد الظواهر الاجتماعية ومواجهة بعض المورثات الثقافية الخاطئة للعمل علي خلق جيل واعي وقادر على تحمل المسئولية.

وفي محافظة دمياط،

تواصل أمانة مركز كفر البطيخ، تنظيم القافلة الطبية المجانية، رقم "32"، للكشف عن أمراض العظام، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع إجراء التحاليل الطبية والأشعة بالمجان، ضمن مباردة "صحتك مستقبل وطن"، بمقر أمانة المركز، وقدمت القافلة الطبية الكشف الطبي علي 300 حالة، والتي لاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي.

وفي محافظة الإسكندرية،

قامت بعض الأمانات بحزب مستقبل وطن بتنظيم مراجعات مجانية لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية قبل الامتحانات تيسيرًا على أولياء الأمور، فقد نظمت أمانة قسم سيدي جابر مراجعة نهائية مجانية، بسنتر نور الاسلام بمنطقة عزبة مطابع محرم، من أجل مراجعة ما تم دراسته قبل بدء الامتحانات، كما نظمت أمانة قسم الجمرك مراجعة نهائية مجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بمدرسة رأس التين الثانوية العسكرية، بالإضافة إلى أمانة قسم اللبان، والتي نظمت مراجعة نهائية مجانية في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف السادس الابتدائي، وتم توزيع مذكرات وحلويات على الطلبة، وذلك بمنطقة السنوسي.



كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، عددًا من الندوات التثقيفية والتوعوية المختلفة؛ من أجل رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين، أبرزها ندوة بعنوان " التغذية السليمة في بناء الصحة النفسية للأطفال"، وأخرى شبابية بعنوان "ابدأ بنفسك"، وثالثة تدور حول دور الأم في بناء الأسرة، وأخرى بعنوان "صحة الأم و الطفل"، كما نظمت قافلة طبية مجانية لكشف الرمد على أهالي المنطقة بالمجان.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة مدينة أبنوب، ندوة تثقيفية عن القيم والأخلاق والتربية الإيجابية لأولياء الأمور والأبناء وسلامة الغذاء الصحي، وتناولت الندوة موضوعات متعددة عن القيم والأخلاق والتي تتوافق مع الفطرة الإنسانية التي يولد كل انسان عليها والأهل فهم الذين يمثلون القدوة الأولى للإنسان بأخلاقهم يقتدي وبقيمهم ويتمسك وينشأ ويكبر لهذا من المهم أن يكون الأهل قادرين على زرع القيم النبيلة في حديقة قلب الأولاد فالتربية الإيجابية مهمة صعبة.

وفي محافظة الشرقية،



أقامت أمانة مركز ومدينة مشتول السوق، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، في الوحدة المحلية، بالمنير، بمضيفة المناصرة، وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وياميش رمضان، بأعلى جودة وبأسعار مخفضة عن أسعار السوق أمام المواطنين والذي يتم تجهيزها بجميع بلاد المركز والمدينة بجميع وحداتها المحلية.

وفي محافظة السويس،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم القافلة الطبية المجانية، تحت شعار "شركاء من أجل صحتك"، وشملت القافلة تخصصات، "باطنة وكلي وحميات وأطفال وأمراض المعدية"، وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من الأهالي.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة مركز شبين القناطر، زيارة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية بعرب جهينة ومعة الداعمين للمدرستين، وذلك لتقديم الهدايا للطلاب والوسائل التعليمية المطلوبة وأجهزة الكمبيوتر وماكينة خياطة لجميع الأقسام بالمدرستين لرسم البسمة والفرحة علي وجوه الطلاب.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.