بطلها كهربا.. الأهلي يتقدم بثلاثية في الشوط الأول أمام سموحة بكأس مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسموحة، بتقدم المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة فى نصف نهائي كأس مصر 2022.

تقدم للنادي الأهلي بالهدف الأول لأحمد عبد القادر فى الدقيقة 8 بعد عرضية أرضية من كهربا داخل منطقة الجزاء وحاول المهدي سليمان الإمساك بالكرة ولكنها مرت من بين أقدامه قبل أن يتابعها أحمد عبد القادر بتسديدة داخل الشباك.

وفى الدقيقة 11 سجل حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي بعدما مرر كهربا الكرة إلى حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة على يمين الحارس المهدي سليمان داخل الشباك.

وأجرى طارق العشري تبديلا مبكرا بخروج حارس المرمى الهاني سليمان فى الدقيقة 16 ، بعد خطأي الهدفين للأهلي ليحل بدلا منه الحارس عمر صلاح.

وفى الدقيقة 19 استغل حسام حسن تمريرة خاطئة من حمدي فتحي وانفرد بمرمى محمد الشناوي وسدد الكرة بيمناه ولكنها مرت أعلى المرمى.

وفى الدقيقة 28 أرسل محمد هاني عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها كهربا رأسية ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس عمر صلاح.

وسجل كهربا هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 36 بعدما راوغ حسين الشحات دفاع سموحة ومرر كرة بينية إلى كهربا داخل منطقة الجزاء ليسددها بمهارة من فوق الحارس عمر صلاح داخل الشباك.

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