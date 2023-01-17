جماهير الأهلي تحتفل بتألق كهربا بعد الفوز على سموحة

حظي محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي باحتفاء خاص من جانب الجماهير الحمراء التي حضرت مباراة سموحه بإستاد القاهرة.



وهتفت الجماهير طويلا لمحمود كهربا :" أنا غاوي انا غاوي ..محمود كهربا أهلاوي".

و تأهل النادي الأهلي لنهائي كأس مصر لكرة القدم بفوزه على ضيفه سموحة 3 /1 اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي.

ويلتقي الأهلي في النهائي مع بيراميدز الذي فاز على الزمالك أمس الاثنين بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

ويبحث الأهلي عن لقبه الثامن والثلاثين في كأس مصر بينما يتطلع بيراميدز لحصد لقبه الأول.

وتألق محمود كهربا بشكل لافت حيث صنع الهدفين الأول والثاني وتكفل بتسجيل الهدف الثالث للأهلي وسط أخطاء فادحة من جانب الهاني سليمان حارس سموحة، ليغادر الملعب في الدقيقة 15 وشارك بدلا منه الحارس البديل عمر صلاح.

وشارك كهربا في المباراة بعد فترة غياب طويلة بفعل الإيقاف المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحين دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، والتي تبلغ قيمتها مليونين و400 ألف دولار.

وتقدم أحمد عبد القادر بهدف للأهلي في الدقيقة الثامنة عبر تمريرة من كهربا أخطأ سليمان في التعامل معها.

وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي بعد تمريرة جديدة لكهربا وخطأ أخر قاتل من حارس سموحة.

وتكفل كهربا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 36 بعد مجهود رائع من حسين الشحات.

ورد حسام حسن لاعب الأهلي السابق، بالهدف الوحيد لسموحة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلته من قبل رامي ربيعة.