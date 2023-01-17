رئيس شركة العاصمة الإدارية يستقبل  سفير جمهورية بنجلاديش 

استقبل المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة والعضو المنتدب محمد منير الإسلام سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية فى القاهرة.

وذلك فى إطار حرص العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة على حجز أماكنها بالحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيداً لانتقال كافة البعثات الدبلوماسية الى هناك.

وتم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي في العاصمة الادارية عموماً والحي الدبلوماسي علي وجه خاص مع التطرق إلي العلاقات بين البلدين وما يجمعهما من قواسم مشتركة وبنهاية اللقاء سلم السفير الإشعار الدال على قيام السفارة بتحويل قيمة القسط الثالث من قيمة الأرض المخصصة للسفارة بالحى الدبلوماسى مع التأكيد على التزام السفارة بإنهاء كافة أعمال البناء للمقر الجديد في الموعد المحدد.