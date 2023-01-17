عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال صالون التنسيقية.. نائب يطالب بإنشاء إدارة شرطة الأسرة ووضع معايير للاستضافة

المحامى عمرو عبد
المحامى عمرو عبد الباقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب

قال المحامى عمرو عبد الباقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الأحوال الشخصية هو قانون مرن ولكنه يحتاج مرونة أكثر وتعاون من الجهة المنفذة.

 

وأضاف عبد الباقي، خلال مشاركته في صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "قانون الأحوال الشخصية"، أن مكتب التسوية ليس له علاقة بالواقع، لأنه مكتب إدارى لتسوية الأوراق فقط لا غير، مشيرا إلى أن النفقات تأخذ فترة كبيرة جداً، كما أنها تقدر بأهواء شخصية وليست بمعيار معين.

 

وتابع: "موضوع النفقات، مهم جداً، حيث إنه بعد وقوع المشكلة ولجوء السيدة إلى المحكمة يتم صرف نفقة فورية لحين الانتهاء من النفقة الأصلية"، كما أكد على أن الشق الثاني هو "الاستضافة"، متابعا: "لكى نطبق الاستضافة، وهذا شيء جيد ويجب أن يطبق، لأن الاستضافة مربوطة بشق ثان وهو الحضانة، فالطفل عند سن 15عاما يخير بين أن يعيش مع من؟ الأب أم الأم، وعندما يكون هناك شقاقا بين الأبوين، الطفل لا يرى طرفا، سواء والده أو والدته، عندما يخير سيختار من يعيش معه".

 

وشدد على أنه يجب وضع معايير لموضوع الاستضافة، وأن تكون آمنة للطرفين، مطالبا بإنشاء إدارة تسمى "إدارة شرطة الأسرة"  من قبل وزارة الداخلية، مستطردا: "هذا مقترح تم اقتراحه من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن تكون هذه الإدارة منوطة فقط بشئون الأسرة مثل نيابة الأسرة، ويكون دورها أن من يصدر له قرار سواء الأب أو الأم قرار استضافة، يصدر قرار بمنع سفر الطفل إلا بموافقة الطرفين".

 

أدار ت الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من، شيرين فتحى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودينا المقدم المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبد الباقى المحامى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التضامن الاجتماعي وزارة الداخلية وزيرة التضامن الإجتماعى وزيرة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

ترشيحاتنا

بورصة السيارات .. زيادة 100 ألف جنيه لـ تويوتا CHR موديل 2023

توقيع اتفاقيات.. محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

أكبر ماسورة في مصر..حكاية 48 ساعة بدون مياة بالشيخ زايد ومنزل رئيس الوزراء

للى مش معاه بطاقة تموينية| المخابز تزف خبرًا سارًا لـ30 مليون مواطن

السبت المقبل.. أحمد موسى يحسم مصير فيريرا مع الزمالك |شاهد

تبدأ خلال أيام.. البريد تكشف عن تفاصيل جديدة حول كروت صرف الخبز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال اختبار سترة واقية.. شاهد لحظة طعن مراسل إسرائيلي بسكين على الهواء

سوسن بدر تصدم الجمهور فى أحدث ظهور لها

حاولت ترهيبها.. حرب ناعمة بين ملكة جمال روسيا ونظيرتها الأوكرانية|شاهد

احذروا| لعبة شهيرة تسبب الإدمان.. واللاعبون في المصحات

فيديو

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

مفاجآت صادمة..عقوبات تلاحق الأهلي بعد مشاركة كهربا في المباريات..اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ