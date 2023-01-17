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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر بعد هزيمة سموحة من الأهلي: المدير الفني مش عارف يشتغل

فرج عامر
فرج عامر

عبر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن حزنه بعد هزيمة الفريق الأول من الأهلي بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في قبل نهائي كأس مصر.


وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك: "المدير الفني لنادي سموحة اللي مش عارف يشتغل في الجو دة، من الذي أجبر النادي علي شراء لاعبين بملايين الجنيهات وبعد ما قبضوا اكتر من ٦٠٪؜ طلب انهم يمشوا ليه؟ طلبت من وزير الشباب والرياضة أن يصدر تعليماته بالتحقيق في هذه الكوارث الكروية التي حدثت في سموحة، ومن المسئول عنها، استغل حسن نية أعضاء مجلس الإدارة".


تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

 

 

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النادي الأهلي فرج عامر وزير الشباب والرياضة كأس مصر سموحة

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