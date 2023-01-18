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تعليم

كل ما تريد معرفته عن الملتقى التوظيفي بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس ملتقى التوظيف السنوي لعام 2023 لطلاب وخريجى الجامعة فى يومي 4 و5 مارس 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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ويستعد مركز التوظيف بجامعة عين شمس لتنظيم الملتقى التوظيفى السنوى بالجامعة للطلاب والخريجين، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف.

وسيتم تنظيم الملتقى التوظيفي يومي 4 و5 مارس  من الساعة الثانية ظهرًا للساعة الثامنة مساءً في مقر المدينة الجامعية بالجامعة بحضور العديد من الشركات، حيث ستقدم مجموعة من الفرص في مختلف التخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس وحضور الملتقى بما يتيح لطلاب وخريجي الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

ودعت الجامعة كل طلاب وخريجي الكليات والتخصصات لحضور الملتقى، حيث تأتي أولوية الحضور كالآتي:

- طلبة الفرقة الثالثة والرابعة.
- حديثو التخرج.
- الخريجون حتى 3 سنوات خبرة.

تفاصيل الملتقى التوظيفي :

وقالت الجامعة، في  بيان لها، إنه في اليوم الأول سيرحب الملتقى بالطلاب والخريجين من كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، ولية البنات (قسم العلوم).

اضغط هنــــــــــــــــا للتسجيل

فيما سيرحب اليوم الثاني من الملتقى وهو الأحد 5 مارس بالطلاب والخريجين من كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب والتربية)، سجل من هنــــــــــــــــــا.

فى سياق آخر قام الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، بتكريم ثلاثة باحثين من كلية الآثار ضمن الفائزين من الجامعة بنشر فصل في كتاب دولى.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالية التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي وهم: الدكتورة نهى عبد العال سالم، رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية، والدكتورة ميرفت جابر، الباحث بمركز الدراسات البردية والنقوش بالكلية، والدكتورة سهام المصري، الباحث بمركز الدراسات البردية والنقوش بالكلية.

مركز التوظيف جامعة عين شمس ملتقى التوظيف طلاب خريجى الجامعة تفاصيل الملتقى التوظيفي Jobs Education

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