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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين هريدي: الحكومة الجديدة لـ إسرائيل هى من أكثر الحكومات تطرفًا

حسين هريدي
حسين هريدي

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، و ملك الأردن يعتبر الأول، بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الحكومة الجديدة لـ إسرائيل، هى من أكثر الحكومات تطرفًا، منذ تأسيس الدولة العبرية.

ولفت إلى أن :" نحن أمام  تطرف إسرائيلي" وأنه تم إنشاء وزارة دبلوماسية عامة فى إسرائيل، والوزيرة قالت مفيش أرض محتلة ودي أرضنا، وعقد بيع الأرض فى التوراة، وأنه سيتم عمل حملة علاقات عامة بالعالم العربي لتوضيح ذلك.

وأشار إلى أن هناك نواية إسرائيلية للفقظ على علاقات السلام، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك قمم عربية، تنسيق الأوضاع فى الفترة المقبلة، و مساندة الدولة الفلسطينية و حماية الشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يوسف الحسيني

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