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رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: كولر مدرب شجاع بعد الدفع بكهربا أساسيا

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، حظى بثقة ودعم كبير من مارسيل كولر المدير الفني، الذي قام بتجهيزه في مباريات ودية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC الفضائية: "كهربا لفت نظر كولر في مركز المهاجم الصريح خلال ودية الأهلي أمام منتخب غانا للمحليين، وتم الدفع به في مركز المهاجم الصريح، فور نهاية ايقاف كهربا".

وأضاف: "كهربا رحل عن الزمالك وهو من وجهة نظره فعل الشئ الصحيح، وتم معاقبته، لكن هناك البعض يريد "الفتك" باللاعب، ويريدون إدخاله في صراعات ليس له علاقة بها".

وواصل: "كهربا كان موفقًا اليوم في لقاء الأهلي أمام سموحة، وصنع هدفين وسجل الثالث، وتفوق كهربا الذي لعب 60 دقيقة فقط، على لاعبين آخرين في النادي الأهلي يلعبون منذ بداية الموسم".

وأكمل: "كنت أتوقع عدم البدء بكهربا، لكن مارسيل كولر أثبت أنه مدرب شجاعة وثقة كبيرة في لاعبيه ليس لها مثيل، أي مدرب كان سيدفع به بعد ضمان المكسب وسير المباراة لصالحه، لكن كولر اتخذ قرارًا يثبت تثقه في قدرات كهربا".

وأشاد شبانة بمستوى لاعبي الأهلي، وقال: "محمد هاني وحسين الشحات صنعوا جبهة رائعة، والأول متألق بشكل كبير بعد مشاركته بدلا من أكرم توفيق، وقدم مستوى هائل، أما الثاني فقد حظى بدعم من كولر الذي أعطى له العديد من التعليمات الفنية منها التوقف عن اللعب بفردية".

وأضاف: "علي معلول كان جيدًا ولعب مع أحمد عبدالقادر في الجبهة اليسرى بشكل جيد، كما أن حمدي فتحي لعب بشكل قوي كان يتدخل بقوة، وأعاد إلى الأذهان التحامات وائل جمعة ومدحت عبدالهادي وطارق حامد والونش، فكان يقاتل على الكرة، وأليو ديانج أصبح مثل (الحصان) في المستطيل الأخضر، وأصبح يجيد المراوغة والاختراق والتسليم بشكل جيد".

وأكد: "الأهلي استحق الفوز بجدارة والصعود لنهائي كأس مصر".

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