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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمر طبيعي..تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على أداء كهربا أمام سموحة..فيديو

كهربا
كهربا

قال رمضان السيد نجم الأهلي السابق، إن الشوط الأول للأهلي أمام سموحة، كان أفضل أشواطه على الإطلاق منذ فترة، في ظل تألق جميع اللاعبين واستعادة الكثير منهم لمستواهم المعهود.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي كان يُعاني من خلل في إحدى الجبهات، إلا أنه حاليًا يمتلك جبهتين قويتين.

وأشار إلى أن ما قدمه كهربا مع الأهلي أمام سموحة، أمر طبيعي، لكونه مشتاق للملعب الذي غاب عنه لفترة طويلة، مضيفًا «كهربا استغل الفرصة أفضل استغلال، وسيكون إضافة قوية للغاية في هجوم الأهلي، وكان رجل المباراة».

وشدد نجم الأهلي السابق، أن النادي عليه التعاقد مع مهاجم سوبر، مع أهمية وجود كهربا في خط هجوم الفريق الفترة المقبلة وقادر على سد الخلل الموجود في مركز رأس الحربة، موضحًا أنه من الضروري انتهاء أزمة اللاعب بمساعدته من جانب النادي.

واختتم تصريحاته، أن مروان عطية قادر على إضافة الكثير لخط وسط الأهلي، بينما محمد الضاوي كريستو يمتلك السرعة والمهارة لذلك سيكون لاعب مميز في مركزه، وكذلك الأمر لخالد عبد الفتاح، الذي يتميز بالقوة الدفاعية.

رمضان السيد للأهلي سموحة كهربا مروان عطية محمد الضاوي كريستو

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