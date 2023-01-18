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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: السوق السوداء لـ«الدولار» تصاب بالشلل.. وتهبط لأدنى مستوى لها|تفاصيل

عملة الدولار الأمريكي
عملة الدولار الأمريكي

استهل الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، بفقرة “أخبارنا إيه الليلة” ليكشف آخر تطورات السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر.

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من جانبه أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات البنك المركزي الأخيرة للتعامل مع أزمة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، والسوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر.

 

حالة من الشلل في السوق السوداء 

وأضاف أحمد موسي، أن هناك حالة من الشلل في السوق السوداء لعملة الدولار في مصر، خاصة بعد إجراءات البنك المركزي خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن السوق السوداء لعملة الدولار تتعرض لضربات في غاية القوة، وخاصة بعد إجراءات من قبل الدولة المصرية.

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إجراءات البنك المركزي 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة كانت في غاية القوة والتأثير على السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر.

 

 

سوق الصرف المصرية

 

وشهدت أسعار الدولار انخفاضاً قوياً في السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر، بعدما تخطى 38 جنيها في وقت سابق ليسجل الدولار الآن في السوق السوداء نحو 34 جنيها، وأصدر البنك المركزي المصري بيانا قال فيه إن سوق الصرف المصرية شهدت حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى  32 جنيها، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه أمس الثلاثاء فى بنوك (مصرف أبوظبى الاسلامي،الاستثمار العربي) نحو 29.61جنيه للشراء و 29.65جنيه للبيع

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه أمس الثلاثاء فى بنك الكويت الوطني نحو  29.60جنيه للشراء و 29.70جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي


وسجل سعر الدولار أمس الثلاثاء مقابل الجنيه فى البنك المركزي نحو 29.56 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع .

 

أسعار الدولار فى البنوك 

 

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه الثلاثاء فى بنوك (قناة السويس، الامارات دبي الوطني، بلوم، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد،HSBC،الإسكندرية ، الأهلي المتحد، المشرق، ميد بنك، كريدى اجريكول، قطر الوطني، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات) نحو 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.
 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه الثلاثاء فى بنك البنك التجاري الدولي CIB نحو  29.51جنيه للشراء و 29.61جنيه للبيع .

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه أمس الثلاثاء فى بنوك (مصر ،الأهلي،التنمية الصناعية) 29.50جنيه للشراء و 29.55 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه الثلاثاء فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 29.50جنيه للشراء و 29.60جنيه للبيع.


أفضل سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك أبوظبي الإسلامي والاستثمار العربي أعلى سعر شراء الدولار الثلاثاء مسجلا 29.61جنيه للشراء.

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