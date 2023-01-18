في أهم ولاية له.. ترامب يبدأ حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 |تفاصيل

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيظهر أمام الجمهور في ولاية ساوث كارولينا في 28 من الشهر الجاري، ضمن سعيه لخوض انتخابات الرئاسة 2024.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، يعد هذا أول ظهور علني لترامب لخوضه انتخابات 2024 في ولاية كارولينا الجنوبية منذ إعلان ترشيحه في نوفمبر الماضي.

وذكرت الحملة أنه من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب بمقر الولاية، حيث يكشف عن فريق قيادة حملته هناك، وهما السيناتور لينزي جراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء، والحاكم هنري مكماستر.

وكان ترامب أعلن في شهر نوفمبر الماضي، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة التي ستجرى في عام 2024.

وتتمتع ساوث كارولينا بنفوذ كبير باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشح للرئاسة في سنوات الانتخابات.

وفي عام 2016، ساعدت ساوث كارولينا الولاية الثالثة بعد ولايتي أيوا ونيوهامبشاير، على فوز ترامب وترسيخ مكانته باعتباره المرشح الجمهوري الأول.

واتخذ الديموقراطيون، بدعم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرًا خطوات لجعل ولاية كارولينا الجنوبية أول انتخابات أولية لهم في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن قادة الحزب ينظرون إلى ولاية أيوا، وهي الولاية التمهيدية تقليديًا لا تعكس الناخبين بالكامل.