سعرها خيالي.. أغلى فرخة في العالم مفيدة لجمال المرأة لهذا السبب |فيديو

عرضت قناة العربية تقريرًا بعنوان "دجاجة يصل ثمنها إلى 2000 دولار في فيتنام".

وأضاف التقرير أن هناك مزرعة للدجاج ليست عادية في فيتنام لتربية نوع مميز اسمه "دونغ تاو هو" ويلقب بـ "الدجاجة التنين" لضخامة رجلي الدجاجة.

وتابع لوهين مالك مزرعة الدجاج أنه كلما طالت مدة تربية "دونغ تاو هو" زاد حجم رجليه وستتحسن نوعية وكمية لحمه.

وأشار التقرير الي أن الدجاجة التنين تعتبر الطبق المفضل لدي الفيتناميين المقتدرين علي شرائها للاحتفال بالعام القمري الجديد لما تتمتع به من لحم طري منخفض الدهون.

وأوضح مالك المزرعة أن الأشخاص الذين يأكلون هذا النوع من الدجاج لا يصابون بالسمنة، وهذا النوع مفيد لجمال المرأة لأنه يحتوي علي الكثير من الكولاجين.