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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تحطم مروحية .. حريق هائل قرب حضانة للأطفال في أوكرانيا

وقع حريق كبير، اليوم الأربعاء، في أوكرانيا إثر تحطم مروحية قرب حضانة للأطفال في مدينة بروفاري قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقد أجلت الشرطة الأوكرانية الأطفال من دار حضانة بروفاري بعد تحطم المروحية ووقوع الحريق، حيث أكد حاكم منطقة كييف، وقوع ضحايا إثر تحطم المروحية قرب روضة للأطفال ومبنى رئاسي في ضاحية بروفاري.

ومن جهه آخري، أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بوقوع العديد من القتلي والجرحي في قصف أوكراني على مناطق في جمهورية دونيتسك، وفقا للعربية.

وقالت المصادر، إن القوات الأوكرانية قصفت مناطق مدنية في دونيتسك بـ 123 صاروخا خلال 24 ساعة، وأشارات إلى أن القصف الأوكراني تسبب بأضرار في البنية التحتية في مناطق مدنية في دونيتسك.

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