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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 430 جرام حشيش في كفر الشيخ

متهم
متهم

تمكنت مباحث قسم ثان كفر الشيخ، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

 

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «أ. ك» 32 سنة، عاطل، ومقيم المدينة التجارية، دائرة قسم ثان كفرالشيخ، سبق اتهامه في القضية رقم 122 لسنة 2009  جنح قسم ثان كفرالشيخ «سلاح دون ترخيص».

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وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وبحوزتـه كمية من الحشيش  المخدر تزن حوالى  430 جراماً ومبلغ مالي  245 جنيه  و هاتف محمول وسلاح أبيض.

جرى تحريز المضبوطات، وحُرر عن ذلك المحضر 153 لسنة 2023م جنايات قسم ثان كفرالشيخ.

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