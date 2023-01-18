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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن هذه القرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط.

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ومن المقرر أن يتم فصل الكهرباء ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً؛ لإجراء أعمال الصيانة من تقليم أشجار، وتغيير موصلات، والنقل على أبراج جديدة، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة.

 

والقرى المتأثرة بفصل الكهرباء هي:

 كوم دميس وتوابعها والجاهل وتوابعها وقمسيون شرق وغرب ومعدية مهدي والنجارين وأرض العرب، بمركز مطوبس، وأبو طبل وتوابعها بمركز كفر الشيخ، ومجلس قروى المجد 55 والقرى التابعة لها بمركز الرياض، وحاذق وتوابعها بمركز بيلا، ومسير وتوابعها، وسد خميس وتوابعها بمركز سيدي سالم، وشباس الملح والمندورة بمركز دسوق، وقرى 63، 65، 67 بمركز الحامول.

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