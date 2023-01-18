عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزيرا الشباب والثقافة يبحثان تشكيل مجموعة عمل لتوحيد الجهود في المشروعات المشتركة

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين.

تناول اللقاء التوسع في تنفيذ دوري المدارس، ومشروع القوافل التعليمية، وآليات الاستفادة من مشروع الموهبة لاكتشاف المواهب في المدارس.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من دوري المدارس هو نشر الأنشطة الرياضية والحرص على تنمية وبناء قدرات الطلاب ورعاية الموهوبين منهم، واستثمار أوقات النشء والشباب، وتفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، ونشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة كرة القدم، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بالاهتمام بالرياضة المدرسية.

وفيما يخص مشروع القوافل التعليمية، أكد وزير الشباب أن هذا العام يستهدف المشروع قرى المشروع الرئاسي لتنمية القرية المصرية "حياة كريمة" والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً بالغاً، مشيراً إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الذي عمل على التنمية الشاملة للبنية الأساسية وكل ما يخص الحياة الكريمة للمواطن المصري.

كما تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لبحث تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الوزارتين وتوحيد الجهود في المشروعات والأنشطة المشتركة.

مصر التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التربية والتعليم التعليم الفني السيسي العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة التنمية الشاملة حياة كريمة تنمية القرى أشرف صبحي ممارسة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

إسرائيل في مأزق.. أسلحة أمريكية مخزنة بتل أبيب تذهب إلى أوكرانيا

برفقة انتصار السيسي.. الملكة رانيا تشارك الشعب الأردني صور زيارتها لمصر

بداية الانفراجة.. خبير اقتصادي يضع روشتة لحل الأزمة العالمية

الأوقاف تبدأ تلقي طلبات المشاركة في مسابقة القراءة الحرة للأئمة والواعظات.. اعرف الشروط

التضامن: برنامج مودة يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج ولدينا 157 مكتب توجيه

حببي أطفالك في الطعام بالألوان الطبيعية المفيدة.. طريقة عمل مكرونة إسباجتي بالبنجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكاوى جديدة وتهديدات بالجملة.. كولر يحسم موقف كهربا من لقاء القمة والزمالك يتوعد

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات تكشف أناقة دنيا سمير غانم

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

سب وقذف واتهامات خادشة.. القصة الكاملة لـ ريهام سعيد وحسن شاكوش

فيديو

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ