بداية الانفراجة.. خبير اقتصادي يضع روشتة لحل الأزمة العالمية

قال محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن الأوضاع العالمية تزداد سوءا يوما بعد آخر؛ إذ أن العالم يشهد ارتفاع في تكلفة المعيشة، مشيرًا إلى أن المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار هو تأثر سلاسل الإمداد والتوريد سواء الغذائية أو التي تخص الوقود وما تحمله من تبعيات كارتفاع وسائل الشحن والمواصلات وغيرها، مضيفًا أن مصر كان لها تجربة في مظلة الحماية الاجتماعية التي تزداد بمرور الوقت لمجابهة ارتفاع أسعار المعيشة والحد من تأثر المواطن البسيط بها.

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» على قناة اكسترا، أن العالم يعاني من انخفاض تواجد السلع الأساسية في الأسواق، إلى جانب محدودية العرض وتحجيم الشراء، لافتًا إلى أنه يُتاح لكل مواطن زجاجة زيت واحدة أو كيلو سكر فقط في دول كثيرة على مستوى العالم، موضحًا أن كل تلك الأمور تنذر وتنبه باستمرار سوء الأوضاع العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من الضروري على جميع الدول ترتيب سلم الأولويات حسب الاحتياجات الشخصية، موضحًا أن بداية الانفراجة من كل الأزمات العالمية وحلها تكمن في الوصول إلى طاولة الحوار بين روسيا وأوكرانيا، حتى يبدأ التعافي في سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم انكسار في حدة ارتفاع أسعار الوقود الذي يعتبر المؤثر الرئيسي في ارتفاع باقي السلع الغذائية والخدمات المختلفة.