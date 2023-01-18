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رئيس التحرير
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تعليم

التحقيق مع طالب بالإعدادية حاول نشر امتحان اللغة العربية على مواقع التواصل بالشرقية

صدى البلد

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه جار التحقيق مع طالب بإحدي لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشوافين التابعة لإدارة أولاد صقر عقب محاولته نشر امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنه تم رصد محاولة نشر الامتحان في تمام الساعة 9.16 دقيقة صباحاً وعلى الفور تم التحرك وضبط الطالب في تمام الساعة 9.20 دقيقة وتم فتح تحقيق عاجل وفوري مع الطالب.

وأشار المصدر إلى أنه حدث تأخير في بدء الامتحان في عدد من لجان إدارتي منيا القمح وبلبيس وتم تعويض الطلاب بالوقت بديلا عن الوقت المتأخر.

ومن جانبه فقد أكد المهندس " محمد فؤاد الرشيدي " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه لا توجد أي مشاكل خلال أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية والامتحانات تسير بهدوء دون اي عوائق.

وأضاف وكيل أول الوزارة أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء  الموافق 25  / 1 / 2023  م وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية  بلغ 137250 طالبا وطالبة موزعين علي 757 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

 

وأشار وكيل أول الوزارة ان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتابع يوميا تنفيذ  كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

 

واضاف ان جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات  الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

تعليم الشرقية: لا شكاوى من امتحان اليوم في الشهادة الإعدادية

وشدد  المهندس "محمد فؤاد الرشيدي" وكيل أول الوزارة علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

 

وأكد الرشيدي أنه اطمأن علي جميع  اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث  تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف السادة مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة مشيرا إلى أنه تم  التنسيق مع مديرية أمن الشرقية  في تأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات  للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة الي تأمين لجان سير الامتحانات علي مستوى المحافظة.

 

 واكد وكيل اول الوزارة على مواصلة  المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية كما شدد علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة والتنسيق مع مديرية الصحة  للاطمئنان على وجود طبيب أو  زائرة صحية فى كل لجنة  وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم محافظة الشرقية مديرية التربية والتعليم محافظ الشرقية الشرقية

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