وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي نائب رئيس شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الاستثمار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور فيليب هيلدبراند، نائب رئيس شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الاستثمار، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين، والذي يركز هذا العام على الحلول والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لأشد الاحتياجات إلحاحًا في العالم.





وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ تفاصيل الجولة الترويجية التي سيقوم بها الصندوق، مشيرة إلى أن الصندوق يعد أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يعد الذراع الاستثماري للدولة المصرية.



وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي في مجال تغير المناخ والذي يدعم توجه الدولة للتحول إلى المشروعات الخضراء، لافتة إلى إنشاء الصندوق مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ومشروعات تحلية المياه، فضلا عن التوقيع مع صندوق الاستثمار النرويجي وشركة سكاتك النرويجية للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء بعدد من الدول، وكذلك توقيع الصندوق خلال استضافة مصر COP27 على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون.



كما ناقشت الدكتورة هالة السعيد مع نائب رئيس شركة بلاك روك؛ سبل تعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة، خاصة في مجال التحول الأخضر.



يشار إلى أن "بلاك روك" هي أكبر مؤسسة في العالم لإدارة الأصول والاستثمار، حيث تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة نحو 10 تريليون دولار، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات يقع مقرها بمدينة نيويورك.