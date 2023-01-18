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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان يتابع سير عملية الامتحانات بمدارس الزهور وبورسعيد الإعدادية بنات

محافظ بورسعيد وجه
محافظ بورسعيد وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، سير وانتظام امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول  ، وذلك خلال تفقده مدرسة الزهور الاعدادية بنات ومدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

محافظ بورسعيد وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب

وأكد محافظ بورسعيد ، أن تعليم بورسعيد أنهى استعداداته لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية طبقا للجداول المعلنة مسبقا، مشيرا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13735 طالب وطالبة بواقع 7107 طالبا و 6628 طالبة بمدارس المحافظة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص، منوها أن الامتحانات سوف تعقد من خلال 67 لجنة مجهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب على نظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثاني على التوالي في تجربة رائدة  لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

عقب استحداث إدارة الزهور ننشر أسماء مدارس بورسعيد وتبعيتها للإدارات التعليمية

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإدارات المنطقة الحرة وجهاز حماية المستهلك

محافظ بورسعيد وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب

وتفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، وأطلع على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول ٱرائهم في الامتحان بنظام البابل شيت الذي يطبق للعام الثاني على التوالي، كما حرص على سؤال الطلاب  حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي و أرائهم في الامتحان بشكل عام.

محافظ بورسعيد وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب

وأشاد محافظ بورسعيد، بسرعة إدراك الطلاب للنظام الامتحاني الجديد والتفاعل معه،  موجها الطلاب والطالبات بالتركيز والدقة أثناء الأجابة وعدم التوتر، وتبادل محافظ بورسعيد الحديث مع الطلاب والطالبات حول أهمية الالتزام بالحضور في المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسي خاصة مع تطبيق هذا النظام الجديد، مشيرا إلى أن نظام البابل شيت يساعد الطالب على الاعتماد على الذات والابتعاد عن الدروس الخصوصية التي تهدر وقت ومجهود الطالب. 

محافظ بورسعيد وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب

 كما وجه أولياء الأمور ، بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب على الحضور المدرسي والذي يساهم في تنمية مهاراتهم و تفكيرهم.

محافظ بورسعيد وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب

جدير بالذكر، أنه بدأت صباح اليوم الأربعاء 18 يناير الجاري في تمام التاسعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمادة العلوم بالفترة الأولى يليها امتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري .

محافظ بورسعيد وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب
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