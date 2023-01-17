عقب استحداث إدارة الزهور ننشر أسماء مدارس بورسعيد وتبعيتها للإدارات التعليمية

أصدرت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد قرار اليوم الاثنين لإعادة توزيع مدارس المحافظة عقب استصدار إدارة الزهور التعليمية ودخولها الخدمة اعتبار من هذا العام.
وبقرار استحداث إدارة الزهور التعليمية يرتفع عدد الإدارات التعليمية بالمحافظة الي ٦ إدارات تعليمية وهم شمال و جنوب وبحر البقر و شرق و بورفؤاد هذا بالإضافة إلى الزهور .
وجاء قرار إعادة توزيع المدارس بين الإدارات فى بورسعيد و للفصل بينهم ليتراوح قوام كل إدارة تعليمية مابين ٤٨ الي ٥٠ مدرسة .
و حصلت صدى البلد على صورة ضوئية مت قرار إعادة التوزيع ليضاف إلى إدارة شرق التعليمية ١٠ مدارس و إدارة بحر البقر ٣ مدارس و إدارة جنوب ٨ مدارس وجميعها مستقطعه من إدارة شمال التعليمية أكبر وأقدم إدارات بورسعيد.
هذا وشملت إدارة الزهور التعليمية احدث إدارات بورسعيد التعليمية ٥٠ مدرسة بينما وصل قوام مدارس إدارة شمال التعليمية إلى ٤٨ مدرسة بعد إعادة التقسيم.