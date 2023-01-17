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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب استحداث إدارة الزهور ننشر أسماء مدارس بورسعيد وتبعيتها للإدارات التعليمية

استحداث إدارة الزهور
استحداث إدارة الزهور التعليمية فى بورسعيد

أصدرت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد قرار اليوم الاثنين لإعادة توزيع مدارس المحافظة عقب استصدار إدارة الزهور التعليمية ودخولها الخدمة اعتبار من هذا العام.  

استحداث إدارة الزهور التعليمية فى بورسعيد 

وبقرار استحداث إدارة الزهور التعليمية يرتفع عدد الإدارات التعليمية بالمحافظة الي ٦ إدارات تعليمية وهم شمال و جنوب وبحر البقر و شرق و بورفؤاد هذا بالإضافة إلى الزهور .

استحداث إدارة الزهور التعليمية فى بورسعيد 


وجاء قرار إعادة توزيع المدارس بين الإدارات فى بورسعيد و للفصل بينهم ليتراوح قوام كل إدارة تعليمية مابين ٤٨ الي ٥٠ مدرسة .

استحداث إدارة الزهور التعليمية فى بورسعيد 

و حصلت صدى البلد على صورة ضوئية مت قرار إعادة التوزيع ليضاف إلى إدارة شرق التعليمية ١٠ مدارس و إدارة بحر البقر ٣ مدارس و إدارة جنوب ٨ مدارس وجميعها مستقطعه من إدارة شمال التعليمية أكبر وأقدم إدارات بورسعيد. 

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استحداث إدارة الزهور التعليمية فى بورسعيد 

هذا وشملت إدارة الزهور التعليمية احدث إدارات بورسعيد التعليمية ٥٠ مدرسة بينما وصل قوام مدارس إدارة شمال التعليمية إلى ٤٨ مدرسة بعد إعادة التقسيم.  

استحداث إدارة الزهور التعليمية فى بورسعيد 
استحداث إدارة الزهور التعليمية فى بورسعيد 
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