محكمة الأحداث تندب محاميا لـ قاتل مشرفة عمال بورسعيد والنيابة تبدأ مرافعتها

انتدبت محكمة أحداث بورسعيد المحامى عبد الله البلتاجى للدفاع عن المتهم حسين محمد قاتل والدة عشيقته مشرفة عمال بورسعيد عقب تنحى محامى المتهم فى بداية الجلسة.

هذا وبدأت النيابة العامة مراعاتها فى القضية التى هزت أرجاء مصر لمقتل الأربعينية داليا الحوشي مشرفة عمال بورسعيد على يد نجلتها وعشيقها خشية افتضاح أمرهم.

كان مينا نصر، محامي الطفل المتهم بقتل والدة عشيقته بمساعدة ابنتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، أعلن تنحيه اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد.

وأشار إلى أنه تنحى بعد إطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، وإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.