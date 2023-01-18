عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميناء جدة الإسلامي يضيف خدمة جديدة بمميزات عالية

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة "Indamex 2"؛ والتي ستسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء جدة الإسلامي.

يأتي ذلك في إطار الهدف الاستراتيجي للهيئة "تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية" لتعزيز الحركة التجارية، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

وتربط الخدمة الجديدة التي تنطلق بتعاون بين شركتي "Hapag-Lloyd و CMA-CGM"؛ المملكة بالمحيط الهندي وأمريكا الشمالية؛ انطلاقًا من ميناء قاسم في باكستان، مرورًا بمينائي: "موندرا، و جواهر لال نهرو" في الهند، وميناء جدة الإسلامي، وعبورًا إلى موانئ: " نورفولك، وتشارلستون، وسافانا" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبحرت أول سفينة "MV. SWANSEA V. 006W" على الخدمة الملاحية الجديدة من ميناء جدة الإسلامي في 11 يناير الجاري بطاقة استيعابية تتراوح بين "4600-6966" حاوية قياسية مما يعزز حركة الواردات والصادرات الوطنية، ويزيد من الفرص التنافسية بين خدمات الشحن الملاحية.

يُذكر أن عام 2022م شهد إضافة 9 خدمات شحن ملاحية جديدة لموانئ المملكة بهدف توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، حيث تستهدف "موانئ" رفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية.

وتضيف الخدمة الملاحية الجديدة مميزات تنافسية إلى ميناء جدة الإسلامي كونه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في التجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات والبضائع، إذ تَردُ عَبره 75% من حجم التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر الموانئ السعودية، ويُعد أكبر ميناء محوري في المنطقة وأكبر موانئ المملكة من حيث الحجم والمناولة.

ويتمتع الميناء بخصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية كبيرة من بينها وجود 62 رصيفًا متعددة الأغراض "حاويات، بضائع عامة، مَوَاشي، ركَّاب، حبوب سائبة، سيارات" بطاقة استيعابية تصل إلى 130مليون طن بضائع وحاويات، و 4 محطات لمناوَلة الحاويات والبضائع، ومنطقة متكاملة تُمثّل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، إلى جانب منطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير تضم معدَّات مناوَلة، ومستودعات، وساحات، وتموين السفن بالوقود، ونظام نَقْل شاحنات مباشر من وإلى الميناء بما يُسرّع من حركة دوران السفن.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

79 مليون جنيه.. تذكرة فوق الخيال لمشاهدة مباراة رونالدو وميسي| تفاصيل

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

البيئة: الانتهاء من إعداد استراتيجيتى المخلفات الزراعية والاقتصاديات لدعم الاستثمار بالمشروعات

بالأسماء.. الملك سلمان يكرم 100 مواطن سعودي |أعرف السبب

أشتري الشبكة| شعبة الذهب هناك ارتفاع عالمى وسيصل لـ 2000 دولار.. فيديو

هالة السعيد تلتقي وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية

شهيق وزفير.. حيلة سحرية يمكن بها القضاء على التوتر والقلق

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلاقة الزوجية تساهم في شفاء مرض النقرس.. فما الرابط بينهما؟

شكاوى جديدة وتهديدات بالجملة.. كولر يحسم موقف كهربا من لقاء القمة والزمالك يتوعد

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات تكشف أناقة دنيا سمير غانم

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

فيديو

سب وضرب وإهانة.. كواليس أزمة الفنانة لوسي مع طاقم عمل مسرحية «الحفيد»

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ