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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية للناتو لدعم كييف

كييف
كييف

قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسيل، إن الاتحاد الأوروبي يصر على تشديد الخناق على روسيا وتقليص ميزانياتها وعائداتها من النفط ومشتقاته ومحاصرة الصناعات الدفاعية الروسية.

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وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «يركز الأوروبيون على ضرورة قطع إمدادات الدول الأخرى لروسيا، التي تحاول روسيا عبرها التعويض عن التقنيات عالية الدقة التي كانت تستوردها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، اللازمة لتطوير ترسانتها العسكرية».

وتابع: «ولذلك يعد الأوروبيون هذه الحزمة الجديدة بالتركيز على الدول وقطع الإمدادات للصناعات الروسية كي تتراجع عن حربها في أوكرانيا».

واستطرد: «الأكثر خطورة هو اجتماع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، فهم يجتمعون على مدار يومين لتوزيع الأدوار فيما بينهم، وكيف سيوزعون الأسلحة وإيصالها إلى أوكرانيا، واستخدام كامل نقاط القوة لدى الدول الأعضاء لكي تكون حاضرة وجاهزة بين يدي الأوكرانيين في معركة تبدو طاحنة خلال الربيع المقبل».

وأوضح: «الاسم اللامع هو الجنرال الأمريكي كرستوفر كافولي، قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا وهو الذي عين قبل نحو 6 أشهر على رأس قيادة الحلف في أوروبا، وهو يعد خططا متطورة وهو صاحب سيرة ذاتية طويلة في الإنجازات العسكرية».

بروكسيل الاتحاد الأوروبي النفط اللجنة العسكرية الإنجازات العسكرية

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