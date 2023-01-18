تبرعت بكل ممتلكاتها.. محافظ المنوفية يكرم "الحاجة انتصار" لمساهمتها في بناء مسجد ومستوصف

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الحاجة " انتصار سعد غنيم " ابنة قرية ميت موسى بشبين الكوم ، والتى قامت بالتبرع بكامل ممتلكاتها لإقامة مشروعات خيرية تخدم أهالى قريتها ، جاء ذلك بحضور أسرتها بمكتبه بالديوان العام .

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للحاجة "انتصار" داعيا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها ومؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والوقوف صفاً واحداً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قامت " انتصار " بالتبرع بمنزلها وممتلكاتها لإقامة مستوصف طبى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير الخدمة الصحية لأهالى القرية ، فضلا عن إنشاء مسجد ومحطة تحلية مياه بالقرية .



وخلال اللقاء ، أهدى محافظ المنوفية شهادة تقدير وكتاب الله كهدية تذكارية عرفانا بدورها الرائد في العمل الخيري ،كما قام المحافظ بالتقاط صورة تذكارية معها مؤكدا بأنها نموذج مشرف يحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع ، جدير بالذكر أن السيدة " انتصار " تبلغ من العمر 61 عاما ولم ترزق بأبناء ، وقررت التبرع بكل ما تملك لصالح أهالى قريتها .



وأعربت الحاجة انتصار عن سعادتها بهذا التكريم ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال خالصة لوجه الله ولخدمة أهالى قريتها ، كما أشادت بحجم المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

محافظ المنوفية يكرم الست انتصار

محافظ المنوفية يكرم الست انتصار

محافظ المنوفية يكرم الست انتصار