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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للحد من معاناة المواطنين.. إيلاريا حارص تطالب بإنشاء مكتب تصديقات بالغردقة

ايلاريا حارص تطالب
ايلاريا حارص تطالب بإنشاء مكتب تصديقات بالغردقة

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طلب الإحاطة " المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب،بشأن إنشاء مكتب تصديقات بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر.

 

وأكدت النائبة من خلال مناقشتها على سرعة استكمال باقي الإجراءات ‏اللازمة لإنشاء مكتب تصديقات الخارجية بمحافظة البحر الأحمر للحد من معاناة المواطنين، لافتة النظر إلى معاناة الكثير من المواطنين بشأن عدم وجود "مكاتب تصديقات الخارجية" ناهيك عن السفر والانتظار في محافظات اخرى للانتهاء من توثيق المستندات المطلوبة.

 

وأكدت حارص  أن محافظة البحر الأحمر واحدة من المحافظات السياحية التي يقيم بها العديد من السائحين بشكل دائم ووجود مثل هذه الخدمة تعد مطلبا أساسيا وضروريا لهم.

 

وفي هذا الشأن أرسلت وزارة الخارجية كافة الشروط التي تنطبق عليها انشاء مكتب تصديقات في إطار التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والنائبة / إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب.

 

وختاما تقدمت  النائبة إيلاريا سمير حارص، بكل الشكر والتقدير لجميع اعضاء لجنة العلاقات الخارجية على التعاون المثمر والبناء لخلق بيئة تتناسب مع الفرد والمجتمع.

النائبة إيلاريا سمير حارص مجلس النواب مكتب تصديقات بمدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر العلاقات الخارجية

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