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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يعتمد الموافقات الخاصة بإقامة 56 مشروعا في 11 محافظة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الخاصة بإقامة 56 مشروعا في 11 محافظة على مساحة حوالي “2 ط، 53 ف”، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها المشروعات التى تتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن بين المشروعات المقرر إقامتها على تلك الأراضى، مشروعات إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية وإسعاف، ونقاط إطفاء، وأسواق، ومسجد، ومبنى خدمات تابع لكنيسة، ومراكز تنمية الأسرة والطفولة وشئون اجتماعية، ومراكز شباب، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومشروعات سكنية، ومحطة محولات، ومحطة معالجة مياه للشرب، ومحطة معالجة صرف صحي، ونشاط تجاري ومحطة تموين سيارات، وغير ذلك من المشروعات الخدمية والتنموية.

الوزراء الموافقات الخاصة 11 محافظة

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