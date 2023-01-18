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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة لن تتكرر| 5 سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة تبدأ من 190 ألف جنيه.. صور

5 سيارات لذوي الاحتياجات
5 سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة

يصعب تنقل ذوي الهمم " ذوي الاحتياجات الخاصة" بشكل كبير في المواصلات العامة، لذا تتيح لهم الحكومة المصرية الكثير من التيسيرات للحصول علي سيارة خاصة بهم، لتساعدهم علي التنقل وقضاء احتياجاتهم بدون طلب المساعدة من أحد، يحصل ذوي الإعاقة في مصر على عدد من الامتيازات في ضوء برنامج الخدمات المتكاملة، كما يوجد خصم على أسعار سيارات المعاقين حيث أنها مدعومة.

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وقدمت الدولة مجموعة من الخدمات لدمج وتعزيز ذوي الإعاقة في المجتمع باعتبارهم مواطنين فاعلين في تنمية الدولة، لذا سهلت الدولة الحصول على سيارة معفاة من الجمارك ومجهزة لهم لقيادتها بسهولة.

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات لذوي الهمم بسعر يبدأ من 190 ألف جنيه :

1-كيا فورتي موديل 2009

تأتي سيارة كيا فورتي موديل 2009 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 124 حصان، وعزم دوران 156 نويتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، و تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180كم/ساعة.

كيا فورتي موديل 2009

تباع سيارة كيا فورتي موديل 2009 لذوي الهمم بسعر 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تجهيزات السيارة .

2-هيونداي النترا موديل 2013

زودت سيارة هيونداي النترا موديل 2013 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 130 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر.

هيونداي النترا موديل 2013

تقدم سيارة هيونداي النترا موديل 2013 للبيع لذوي الهمم بسعر 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تجهيزات السيارة .

3- تويوتا كورولا موديل 2012

تمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 121 حصان، مدعوم بعبلة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر.

تويوتا كورولا موديل 2012

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 في سوق السيارات المصري لذوي الهمم يصل الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تجهيزات السيارة .

4-سكودا اوكتافيا A5 موديل 2011

تستخدم سيارة اسكودا اوكتافيا موديل 2011 محرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 245 حصان، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن/متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك.

سكودا اوكتافيا A5 موديل 2011

تعرض سيارة اسكودا اوكتافيا A5 موديل 2011 للبيع لذوي الهمم في السوق المصري بسعر 295 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تجهيزات السيارة .

5-كيا سيراتو موديل 2013

تعتمد سيارة كيا سيراتو موديل 2013 علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 130 حصان، وعزم دوران 157 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك.

كيا سيراتو موديل 2013

يصل سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2013 لذوي الهمم الي 315 ألف جنيه، ويختلف سعر السيارة حسب التجهيزات .

كيا فورتي موديل 2009 هيونداي النترا موديل 2013 تويوتا كورولا موديل 2012 سكودا اوكتافيا A5 موديل 2011 كيا سيراتو موديل 2013

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