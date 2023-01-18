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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر عن قرار زيادة سعر توريد القمح : تحفيز لنشاط الفلاحين

القمح
القمح

أشاد حزب المؤتمر  برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين واعلان الحكومة عن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح مما سيعود بالنفع على كافة المواطنين وتوفير كمية أكبر من القمح وهو ما سيكون له مردود اقتصادي جيد خاصة في ظل الازمات التي يعاني منها العالم .

وأوضح الحزب في بيان له اليوم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يقوم بجهود من أجل الاطمئنان دائمًا، على ملف الأمن الغذائي المصري، وتوجيهه بتوريد القمح من المزارعين بسعر مجز يدعم أهالينا من الفلاحيين المصريين.

وثمن الحزب ،جهود الرئيس السيسي لدعم الفلاح المصري مؤكدا ان تلك الجهود أتت ثمارها إذ أن سعر توريد قصب السكر والبنجر، الذي حددته الحكومة سابقًا للفلاحين، كان مجزيا، مؤكدا  أن توريد القمح، خلال 2023، بالسعر العالمي؛ يدعم الفلاح، حيث إن هذه الخطوة ستشجع المزارعين.

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