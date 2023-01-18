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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة مدينة مالمو

محمد قبلاوي
محمد قبلاوي

كُشف الستار أمس الثلاثاء 17 يناير عن القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة مدينة مالمو للأعمال في فئة الصناعات الإبداعية بجنوب السويد، وتضمنت القائمة ترشيح رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية ومؤسسه محمد قبلاوي، وكذلك ترشيح مهرجان مالمو للسينما العربية في فئة الصناعات الإبداعية لعام 2023.

وقد جاء بخطاب الترشيح من محافظة مدينة مالمو أن مهرجان مالمو للسينما العربية ومنتدى الصناعة التابع له يجذب صانعي الأفلام والممولين المحترفين من جميع أنحاء العالم، بما يخلق التعاون وتبادل المعرفة والأعمال.

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كما ذكر الخطاب أن المهرجان لم ينجح فحسب في جذب أكبر نجوم السينما في العالم العربي إلى مالمو، بل وضع مالمو كمدينة سينمائية في أوروبا، وقام محمد قبلاوي مؤسس ورئيس المهرجان بما يتحدث عنه الكثيرون وهو خلق الفرص، بناءً على مهاراته وشبكة تواصله فقد أستطاع بناء شيئًا فريدًا من نوعه في مدينة مالمو.

هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة، والتي تُمنح للمتميزين في مجال إدارة الأعمال والشركات في مجالات عدة من بينها الصناعات الإبداعية -بين ثلاثة مرشحين يوم 2 مارس 2023.

وأعرب محمد قبلاوي عن سعادته بالدور الذي يلعبه مهرجان مالمو، وقال: "إنه لأمر رائع أن تشعر أن مسؤولي المدينة يقدرون ما تفعله، وأن نكون بين المتأهلين للتصفيات النهائية هو فخر لنا. لقد عملنا منذ 12 عامًا لوضع مالمو كمدينة متعددة الثقافات على خريطة جديدة، وقد ساهم المهرجان وأيام الصناعة بشكل أو بآخر في الترويج السياحي والاستثماري للمدينة،

وأضاف قبلاوي: إن مهرجان مالمو للسينما العربية ليس مجرد حدث يعرض الأفلام، بل كان دائمًا وجه مالمو، كموقع سينمائي ووجهة سياحية.

العالم العربى مهرجان مالمو محمد قبلاوي الصناعات الإبداعية رئيس المهرجان مهرجان مالمو للسينما العربية

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