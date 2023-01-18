عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة جوتيريتش تناقش أوضاع المرأة في ظل حكومة طالبان مع وزير أفغاني

صدى البلد

أفادت وكالة أسوشيتد فرانس بريس بحدوث لقاء بين أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، و القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني لمناقشة تعليم المرأة وعملها.

 

وذلك بعد أيام من قرارات سلطات طالبان بتوقف معظم موظفات المنظمات غير الحكومية عن العمل ومنعت النساء من الذهاب إلى الجامعات.

 

وزارت أمينة محمد كابول في أفغانستان مع دبلوماسيين ومغتربين أفغان ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

 

وجاء بيان الأمم المتحدة: “توافق الآراء كان واضحا فيما يتعلق بقضية حقوق النساء والفتيات في العمل والتعليم”.

 

ونقل بيان لوزارة الخارجية إن عدم الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان وقيود السفر والعقوبات المصرفية المفروضة على قادة الحركة تسبب مشاكل.

وأضاف البيان:"إنه يتعين على المجتمع الدولي معالجتها، وأضاف أن المرأة يمكنها العمل في قطاعي الصحة والتعليم".

وكانت قد أمرت حكومة طالبان الشهر الماضي منظمات الإغاثة المحلية والأجنبية بتجميد عمل الموظفات لديها حتى إشعار آخر. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

ترشيحاتنا

تحرك روسي جديد .. بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

أقل من 10 درجات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وتحذر من هذه الظواهر

اِقبلونا في الناتو .. زيلينسكي يناشد قادة أوروبا لإنقاذ أوكرانيا

الحكومة : البنك المركزي وفر أموالًا كثيرة لإنهاء أزمة تراكم السلع بالموانئ ..فيديو

هتدفع الفلوس ولا مفيش تصالح..نص أقوال مدير الشئون الإدارية بواقعة رشوة المليون جنيه

لو مبلغتش حقك هيضيع.. سر 3 إجراءات جنائية حول جرائم التهديد بالفضيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان احتوائها على مواد مخدرة .. مخاطر الإفراط في أدوية البرد والسعال

فقدان دهون البطن ومحاربة السكري.. مشروب سريع لنحت القوام ونسف الكرش

في أسبوعين.. أسرع رجيم لنسف الكرش ونحت القوام

ثمنه 390 مليون دولار| باحثة مصرية تثير الجدل عن تمثال مصري مسروق في ألمانيا

فيديو

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

هتخلي تحليل المخدرات إيجابي .. تحذير مهم من أنواع لأدوية البرد |فيديو

مات بأزمة قلبية بعد محاولة شابين التحرش بابنته | تفاصيل مؤلمة

طلبت الكشف عن عذريتي.. اعترافات الطالبة نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

اﻟﻤﺰﻳﺪ