نشرة الحوادث| وزير الداخلية في عزاء منصور العيسوي.. حكاية إصابة 44 تلميذا بسبب الشيبسي القاتل

نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة من أبرزها ما يلي:

النائب العام يصل الأردن لحضور المؤتمر الدولي الأول للنيابة العامة

وصل ظهر اليوم المستشار حماده الصاوي النائب العام، وفي صحبته وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ لحضور مؤتمر النيابة العامة الأردنية الأول، بشأن العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، وكان في استقبال القاضي يوسف ذيابات رئيس النيابة العامة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسفيرمحمد سمير مرزوق، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة.

الشيبسي القاتل.. القصة الكاملة لإصابة 44 تلميذًا بتسمم في مدرسة بالجيزة |صور

شهدت مدينة منشأة القناطر أمس حالة من الذعر بين أولياء أمور تلاميذ مدرسة ابتدائية بعد إصابة العشرات منهم بحالة إعياء شديدة تبين أنها تسمم نتيجة تناولهم "شيبسي وسناكس" فاسدة من بائع متجول وزوجته بجوار المدرسة.

عهد وقسم .. أغنية جديدة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ71

انتج قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أغنية بعنوان عهد وقسم، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ71، الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

شاهد .. أوبريت «إيد واحدة» بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 71

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية «أوبريت» بعنوان “إيد وحدة” ، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ71، الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وزير الداخلية يقدم واجب العزاء في اللواء منصور العيسوي ..شاهد

حرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة على تقديم واجب العزاء فى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس .