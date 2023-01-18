البرازيل .. دا سيلفا يتهم رئيس المخابرات السابق بالتواطؤ في أحداث الشغب

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس المخابرات السابق بالتواطؤ في أحداث الشغب التي قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن أقال لولا دا سيلفا اليوم الأربعاء 13 ضابطًا عسكريًا إضافيًا تم تعيينهم في مكتب مستشار الأمن القومي المسؤول عن أمن الرئيس.

يأتي القرار بعد إبعاد 40 ضابطا عسكريا يوم الثلاثاء من مقر الرئاسة في ألفورادا، حيث أعرب لولا عن عدم ثقته في الجيش لفشله في اتخاذ إجراءات ضد أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو الذين اقتحموا مقر الرئاسة والكونجرس في 8 يناير.

وتساءل الرئيس اليساري عن كيف يمكنه أن يثق بالعسكريين في أمنه الشخصي بعد ما حدث.

جاء القرار في أعقاب محاولة التمرد في 8 يناير بالعاصمة برازيليا.

ونُشر قرار رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، المتعلق بإعفاء العسكريين العاملين في القصر الرئاسي، الواقع على بعد أربعة كيلومترات من مقار الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا، في الجريدة البرازيلية الرسمية.

وكل هذه المؤسسات اقتحمها أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو بعد أسبوع من تنصيب لولا دا سيلفا.