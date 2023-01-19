للقضاء على ظاهرة الاستغلال..التموين: إتاحة الخبز بسعر التكلفة لغير حاملي البطاقات

قال الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه سيتم إتاحة الخبز بسعر التكلفة لغير حاملي البطاقات التموينية للقضاء على ظاهرة الاستغلال.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم خليل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، أنه لا مساس بأسعار الخبر المدعم، مشيرا إلى أن سعر رغيف الخبز غير المدعم 90 جراما سيكون بـ90 قرشا.

وأكد أنه سيتم زيادة الطاقة الانتاجية لتوفير السلع في الأسواق، لافتا إلى أن معدد معارض أهلا رمضان وصلت إلى 200 معرض حتى الآن.



وأوضح الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على معارض أهلا رمضان في مختلف محافظات الجمهورية خاصة مع اتاحة السلع بأسعار مخفضة.



